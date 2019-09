Primeiro Kondzilla Festival promete tremer o Anhembi, em SP, com o melhor do funk

Pin Compartilhar 0 Compart.

Lexa, Kevinho, MC Kekel, Leó Santana, Kevin O Chris, JottaPê, Mc Fioti, DJ Pernambuco, Matheuzinho e Dani Russo são atrações confirmadas para a festa que que vai agitar a capital por 10 horas!

O que acontece quando o dono do maior canal de música do Youtube no Brasil e segundo maior do mundo resolve reunir seus principais artistas e participações para lá de especiais no mesmo palco, em um festival com mais de 10 horas de shows? É o que você vai descobrir indo à primeira edição do Kondzilla Festival, que acontece dia 19 de novembro, véspera de feriado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Aguarde! O inesperado está para acontecer e o público vai ver o que nunca viu.

Quer uma prévia? Vários dos principais nomes do funk, ritmo mais consumido pelos jovens atualmente, tornarão a noite inesquecível: Kevinho, MC Kekel, Lexa, Kevin O Chris, JottaPê, Mc Fioti, DJ Pernambuco e Dani Russo estão confirmados, além de Leo Santana. A alegria começa às 22h e só termina por volta das 8h da manhã do dia 20, feriado do Dia da Consciência Negra.

O Festival promete não economizar em cenários, efeitos e momentos especiais, assim como já acontece nos clipes que bombam na plataforma digital, trazendo uma experiência única a quem estiver assistindo seu artista preferido ao vivo na Pista, Pista VIP ou Área Premium. Uma noite que coloca o funk no centro dos holofotes e promete ficar na memória.

Para realizar uma festa como você nunca viu, com o funk, ritmo do momento, como a principal atração de um mega evento, o Kondzilla Festival conta com uma infraestrutura e organização de primeira, em parceria com a Enter e a RB Music – responsáveis pela execução de eventos de grande porte e que também reúnem milhares de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo, como Festival Villa Mix, Skuta, Garota VIP, Buteco e Baile da Santinha, entre outros.

Então, preparem-se!! Está só começando. A partir da estreia, em São Paulo, Kondzilla Festival segue pelo Brasil, levando essa maratona de entretenimento para vários estados!

Números impressionantes

Konrad Dantas, ou melhor, Kondzilla – marca que criou em 2012 -, construiu um império atuando como produtor, diretor de videoclipes e executivo na indústria da música. Os números são estratosféricos: ele possui o maior canal do Youtube no Brasil, com mais de 52 milhões de inscritos e mais de 25 bilhões de visualizações.

Em três meses, 100 milhões de visitantes únicos assistem aos mais de 1100 videoclipes lançados. Para se ter uma ideia, dos 10 clipes mais assistidos no Youtube no ano passado, metade passou pelas mãos de Kondzilla – como “Bum Bum Tam Tam”, de MC Fioti, que ultrapassou a impressionante marca de 1 bilhão e 300 milhões de views.

Outros clipes que ostentam visualizações de fazer inveja a muito artista internacional são “Olha a explosão”, de Kevinho, já com mais de 950 milhões; “Amor de Verdade”, de MC Kekel, ultrapassando 600 milhões e “O Grave Bater”, também de Kevinho, com 535 milhões. Todos eles estarão no Kondzilla Festival, cantando esses e outros sucessos.

Ingressos para o Festival

Já estão a venda os ingressos, no site da Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br).

