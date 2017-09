Pouso Alegre: Semana de filosofia destaca o ‘pensamento alemão do século XX’ em faculdade

Pouso Alegre recebe a partir desta terça-feira (26) até o fim da semana a XII Jornada de Filosofia e XXIV Semana Filosófica da Faculdade Católica. O evento deste ano terá como tema o “pensamento alemão no século XX”.

Durante o evento, serão abordadas as obras de autores como Einstein, Wittgenstein, Habermas, Heidegger, Sloterkijk e Hannah Arendt. A abertura do evento é do jornalista Dr. Ulisses Capozzoli, que irá debater o “legado de Albert Einstein”.