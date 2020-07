Pós Live: Novo projeto da Pós-Graduação do Grupo Unis oferece cursos interativos e práticos

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 15 de julho a Pós-Graduação do Grupo Unis irá lançar um novo produto.

Interativo, flexível, móvel, acessível, colaborativo, prático e profissional, o Pós Live irá oferecer cursos com aulas ao vivo, conduzidos através de uma plataforma colaborativa, e atividades práticas trabalhadas de forma presencial.

O Pós Live foi pensado para o público que deseja se especializar de forma flexível e acessível com garantia de qualidade e confiança na marca. A ideia do projeto é trabalhar com o foco na exclusividade e na flexibilidade.

Para marcar o lançamento será realizada no dia 15 de julho, às 19h, uma mesa-redonda virtual, com o tema: O Futuro do Trabalho. A atividade conta com a presença dos professores Edna Custódio, Erick Costa e Máyra Jordão David.

O evento é aberto ao público em geral, e pode ser acessado clicando aqui.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis