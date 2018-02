Por que temos cãibras nas pernas durante a noite?

Você está dormindo, bastante relaxado, e o músculo da sua perna se contrai e fica tenso sem razão aparente. O normal é que estes episódios durem uns segundos, mas podem chegar a levar horas, sendo que a média de tempo de cãibras nas pernas durante a noite é de nove minutos. Mas o que causa estes espasmos?

Vários estudos têm tentado encontrar resposta a esta pergunta, embora sem sucesso. As alterações climáticas, o uso de medicamentos diuréticos ou contra a asma e alterações neurológicas pareçam ter relação, mas a origem do problema continua incógnita.

O comum para um adulto que trabalhe, é passar grande parte do dia sentada o que leva à má circulação que cria um cenário propício a cãibras. Falta de minerais e vitaminas, comuns a uma alimentação pouco equilibrada, são outra causa comum.

Pior do que a cãibra que se sente enquanto está deitado, é o desconforto que há durante o dia seguinte. Outro ponto importante é saber como aliviar as dores. Algo que passa pela simples solução de alongar os músculos. Hidratação e ducha quente, para alterar a temperatura do corpo, são também apontadas pelo El Confidentialcomo soluções.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução