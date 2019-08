‘PopStar’ 2019 – conheça os participantes da temporada

A terceira temporada do PopStar, com estreia prevista para outubro, já tem nomes confirmados, a começar pela apresentadora. Pela segunda vez, Taís Araujo comandará o reality. A novidade desta vez, é o finalista da segunda temporada, João Côrtes, que mostrará tudo o que rola nos bastidores do programa.

Nesta quarta-feira, 14/8, o elenco do reality se reuniu pela primeira vez nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A apresentadora do programa mostrou muita animação para retornar ao palco do PopStar e deixou uma dica para os novos participantes:

“Vocês estão no melhor lugar em que poderiam estar pra correr risco. É extremamente enriquecedor. A gente cresce! O mais importante é a trajetória, que é mais importante do que cantar perfeitamente.”

Estreante e ao mesmo tempo veterano no PopStar, João Côrtes vai encarar um desafio. Após ser vice-campeão do reality musical em 2018 – em que Jeniffer Nascimento foi campeã -, o artista volta para acompanhar os participantes nos bastidores. Ele relembrou sua trajetória na atração:

“É uma jornada linda. Nunca tinha me apresentado nesse nível. É uma adrenalina, mas é muito legal. Fica cada vez mais divertido e intenso. Comecei em último e achei que não tava dando certo. Mas aí você começa a pensar em cantar e as pessoas começam a sentir a energia que você está mandando pra elas.”

Confira os talentos que prometem animar suas tardes de domingo:

Babi Xavier

A atriz e apresentadora que já atuou em diversas novelas, como Por Amor e Bang Bang, também mostrou o seu gingado na terceira temporada de Dança dos Famosos. Babi está na faculdade, mas trancou a matrícula para encarar esse novo desafio:

“Estou muito animada. Será um tempo de alegria e da busca por superação de limites na minha história profissional. Acredito que a música une, supera, transcende, resgata, motiva, salva. Para mim, ela é uma vitamina fundamental para a alma.”

Claudia Ohana

Diretamente de Verão 90, a atriz já investiu nos seus dotes culinários ao participar do Super Chef no Mais Você. Além disso, já atuou como cantora em novelas. A relação dela com a música vem desde os 12 anos de idade:

“Ao longo da minha carreira, a música me ronda e eu a procuro. Para o ‘PopStar’, estou um pouco ansiosa, mas a expectativa é me divertir e, claro, cantar bem. Desejo que cada apresentação seja um show e quero aproveitar muito o momento.”

Danilo Vieira

Jornalista e repórter do Fantástico, Danilo vai mostrar outros talentos na nova temporada do reality.

“A expectativa é grande. Apesar de acompanhar o programa, confesso que não tenho muita ideia do que me aguarda, mas vai ser bacana, porque minha relação com a música é de paixão. Desde menino os momentos marcantes da minha vida são determinados por música. Nunca levei para o lado profissional, mas sempre foi algo ligado ao hobby e ao prazer de escutar.”

Eriberto Leão

O ator, que já soltou a voz no Show dos Famosos, do Domingão, agora entra em mais um reality da Globo!

“Sempre tive banda, desde adolescente. Amo a música e acredito que ela salva. Estou bem feliz em fazer parte do ‘PopStar’, porque sou movido a música.”

George Sauma

O ator fez sua estreia na TV em 98 na série Mulher. Também atuou no seriado Mister Brau, Tá no Ar: A TV na TV, Pais de Primeira e Zorra. Ele se diz superanimado com o novo desafio!

“Assisti às duas temporadas anteriores e adoro a dinâmica do programa. Além de ser fã, acho que vai ser uma forma de mostrar ao grande público a minha relação com a música. Componho, toco piano e canto há bastante tempo, mas nem todo mundo sabe.”

Helga Nemeczyk

A atriz é formada em canto lírico, fez sua estreia na TV no Zorra e já participou do Show dos Famosos, no Domingão. Helga contou que sempre desejou estar no palco do reality e que quer descobrir a sua voz:

“Estou esperando esse programa acontecer pra mim desde o primeiro, era um sonho. Não tenho carteira de cantora, nunca gravei CD, só cantei no teatro mesmo, então meu desafio é descobrir a voz da Helga. Cantar de cara limpa e descobrir essa Helga cantora, sem nenhum personagem, é um desafio que estou muito entusiasmada em encarar. Topei participar por isso, para descobrir essa cantora, sem estar atrás de um personagem.”

Jakson Follmann

Ex-jogador de futebol, atuou como goleiro no Chapecoense. Hoje é embaixador do time e palestrante esportivo e está entrando de cabeça no PopStar!

“Estou muito feliz, me preparando, cuidando da minha voz. Gosto de desafios e o ‘PopStar’ vai ser uma experiência incrível para mim, que sempre admirei a música.”

Letícia Sabatella

A atriz, que já atuou em várias novelas como Órfãos da Terra e até em musical, está confirmada para a nova temporada do reality. Antes de dar o pontapé inicial no programa, Letícia ressalta sua relação com o mundo da música:

“Estou encarando o ‘PopStar’ como uma experiência nova para mim na TV, já que é um trabalho inteiramente voltado para a música. A música sempre foi muito forte na minha vida. De algum modo, ela sempre foi muito necessária para eu me encontrar no meu dia a dia. Vai ser uma experiência de muito aprendizado e de contato com o público muito intenso.”

Marcelo Serrado

Ator que interpretou o personagem Nicolau, em O Sétimo Guardião, também atuou em grandes novelas como Pega Pega e Velho Chico. Marcelo está preparado para se divertir no palco:

“Comecei a tocar gaita aos 17 anos. Minha carreira começou como músico. Depois da gaita, aprendi a tocar piano. Já dei canja em shows com Paulo Ricardo, Sandra de Sá, Menescal. No programa, vou cantar aquilo que gosto e me divertir. Acredito que me divertindo, vou deixar as pessoas que assistem felizes também.”

Nany People

Atriz, humorista, radialista e repórter. Participou da última novela das nove, O Sétimo Guardião, com o personagem Marcos Paulo. Agora é hora de soltar a voz na TV!

“O PopStar é um programa que eu sempre gostei de ver, divertido, e tem a ver com uma área que eu gosto. Não sou cantora, sou uma atriz que canta. Então estou muito contente e muito empolgada.”

Robson Nunes

O ator que participou de Malhação há 20 anos atrás, também atua como dublador e no cinema. Recentemente participou da novela Espelho da Vida.

“É um programa que a família toda vê, a galera fica assistindo e torcendo. É incrível participar, estou a fim de me divertir, mas, claro, tem também a competição com os amigos. Quero muito ficar até onde der para cantar muito para a galera. E, se ganhar, melhor ainda!”

Totia Meireles

A atriz participou do reality Super Chef do Mais Você e atuou na novela Verão 90. Totia está ansiosa com a nova experiência:

“Mesmo tendo assistido às outras temporadas, só vamos ter a noção mesmo de como é depois que começar. Estou louca para descobrir esse meu lado puramente cantora e conhecer essa pessoa que vai despontar em mim durante o ‘PopStar’. Será um desafio muito grande e eu amo e me entrego a eles.”

Yara Charry

Nascida em Paris, a atriz se destacou na TV com sua personagem em Malhação: Vidas Brasileiras, além de sua participação na novela Velho Chico.

“Será uma oportunidade maravilhosa de me expressar através dessa minha paixão que é a música. Ela me acompanha desde muito cedo, ainda adolescente, quando eu cantava ópera em Paris. Nessa época, meu gosto pelos instrumentos também aflorou e aprendi a tocar violão, violino e piano. Para o programa, vou me entregar inteiramente.”