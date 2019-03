Péricles lança projeto com participações de Thiaguinho e Chrigor

Nesta quarta-feira (27) Péricles disponibilizou no seu canal oficial do YouTube a primeira faixa do PAGODE DO PERICÃO: “Amiga da Minha Mulher/Cilada” (https://youtu.be/YbOyw1Whbcw). Gravado no dia 21 de fevereiro na Toca do Tatu, em São Paulo, a primeira edição do projeto teve como convidados os cantores Chrigor e Thiaguinho. A ideia é que nas próximas edições, outros artistas dividam o palco com Pericão.

“Esse foi um momento único, um show prazeroso de fazer, de cantar junto com a galera. Deu muito certo. Eu agradeço mais uma vez ao Thiaguinho e ao Chrigor por participar com a gente e por dividir momentos assim comigo e com nosso público”, diz.

Ao todo, o PAGODE DO PERICÃO contará com 10 faixas, entre elas a inédita ‘’De Graça e De Glória” que reuniu o trio Péricles, Thiaguinho e Chrigor. “Eu me considero mais fã do que amigo deles. Dois artistas que eu cresci ouvindo. Pessoas que me influenciaram tanto musicalmente. Hoje é um dia especial demais. Que bom que tá sendo gravado, que vai ser eternizado. Continuamos juntos e unidos na mesma intenção, que é levar amor e alegria para as pessoas através de nossas músicas”, disse Thiaguinho no dia da gravação.

Na ocasião, Chrigor completou: “Eu estou tendo a oportunidade de estar ao lado de dois cantores que são consagrados na música popular brasileira. Acho que os três são muito parecidos. A gente se preocupa em fazer o melhor. Então, eu acho que é a concretização, na verdade, de um carinho, respeito e amor verdadeiro”.

Em um palco de 360º e acompanhado pelo pandeiro, baixo, surdo, violão, cavaquinho, banjo e percussão, no PAGODE DO PERICÃO Péricles faz uma releitura de clássicos dos anos 1990 (com exceção de “Amiga da Minha Mulher”, de Seu Jorge) que foram interpretados por nomes e grupos como Molejo, Art Popular, Exaltasamba, Grupo Clareou, Belo, Kiloucura, Negritude Jr., Travessos e Grupo 100%.

Na quinta (28) e sexta-feira (29), as faixas “Ôa, Ôa/Valeu” e “De Graça e De Glória”, também subirão no YouTube oficial do cantor, respectivamente. A partir de sexta-feira, as três canções estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming.

Making Of Pagode do Pericão

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Fábio Nunes