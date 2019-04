Péricles lança música com participação de Thiaguinho

Já está disponível nas plataformas de streaming e nas rádios de todo o Brasil a música “No Fundo dos Meus Olhos”. A faixa faz parte do PAGODE DO PERICÃO e reúne Péricles e Thiaguinho que, ao lado de Chrigor, foi um dos convidados do projeto. A ideia é que nas próximas edições, outros artistas dividam o palco com Pericão.

“Cantar com Thiaguinho é sempre muito bom, e num projeto como o PAGODE DO PERICÃO, melhor ainda. Nos emocionamos e mostramos pra galera que a nossa história, que vem antes de tudo isso, tem muito valor e vai continuar. ‘No Fundo dos Meus Olhos’ é uma regravação do Exalta e fez parte do repertório do grupo lá atrás, quando o Chrigor era o vocalista”, fala Péricles.

Em um palco de 360º e acompanhado pelo pandeiro, baixo, surdo, violão, cavaquinho, banjo e percussão, no PAGODE DO PERICÃO Péricles faz uma releitura de clássicos dos anos 1990 (com exceção de “Amiga da Minha Mulher”, de Seu Jorge) que foram interpretados por nomes e grupos como Molejo, Art Popular, Exaltasamba, Grupo Clareou, Belo, Kiloucura, Negritude Jr., Travessos e Grupo 100%. Ao todo, o PAGODE DO PERICÃO conta com 10 faixas, entre elas a inédita ‘’De Graça e De Glória” que reuniu o trio Péricles, Thiaguinho e Chrigor.

Vídeo “No Fundo dos Meus Olhos”: https://www.youtube.com/watch?v=hpzDEIy5P0M

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos e vídeo: