Penso, logo danço: Bienal reflete sobre caos, vícios, crises na dança e corpo negro

A arte como um caminho para a reflexão. A 10ª edição da Bienal de Dança, sediada em Campinas (SP) neste mês de setembro, promove atrações que não se preocupam apenas com a estética. Não mesmo. Muitas delas trazem questionamentos para provocar o público sobre desigualdade social e racial, vícios, meio ambiente, crises na dança e outras preocupações cotidianas.

Dança como protesto

Um dos espetáculos com um viés mais engajado é “Protesto”, do Núcleo Artérias. O grupo, que se apresenta dia 23 no Armazém do CIS Guanabara, procura usar a dança como uma forma de manifestação contra tempos de incerteza e crise. O espetáculo acontece às 18h e tem ingressos de R$ 6 a R$ 20.

Dirigida pela coreógrafa Adriana Grechi, a apresentação aborda várias técnicas místicas e transcendentais de diferentes povos, usadas como forma de obter visibilidade social em contextos de opressão e marginalidade. Para aguçar os sentidos, o coletivo usa materiais como pedras, tecidos e plantas.

O negro e os estereótipos

A discriminação racial é fortemente discutida na performance “Samba do Crioulo Doido”, encenada por Pedro Ivo Santos no dia 23, às 20h, no Teatro do Sesc. O artista pretende questionar os estereótipos que relacionam o negro ao samba, ao erotismo e ao carnaval.

Para isso, ele incorpora a ironia e a crítica em cada movimento como forma de resistência e de tentar devolver aos negros tudo o que lhes foi roubado, desde suas crenças até características mais singulares. O espetáculo, que tem ingressos de R$ 6 a R$ 20, existe há 13 anos e já foi apresentado em diversos países.

Mundo pede socorro

A partir de uma perspectiva mística, a apresentação “Para que o Céu não Caia” propõe questionamentos sobre a realidade da periferia e sobre o futuro do planeta em contextos caóticos. Dirigido por Lia Rodrigues, o espetáculo surgiu a partir de um projeto de dança na Favela da Maré, no Rio de Janeiro (RJ).

A performance aborda o Mito Yanomami do fim do mundo, cuja história fala que, quando não houver mais harmonia no universo, o céu desabará sobre todos, sem distinção de classe, etnia ou gênero. Nesse sentido, o grupo faz uma reflexão sobre o que é preciso fazer para impedir que o céu “caia” sobre nossas cabeças.

O espetáculo acontece nos dia 22 e 23, às 21h30, e 24, às 20h, no Ginásio do Sesc. Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20.

Vícios modernos Nos dias 21 e 22, no Teatro do Sesc, a apresentação “Solidão Pública” pretende questionar o isolamento e os sentimentos consequentes da hiperconexão e dependência da sociedade a tecnologias e redes sociais. Os ingressos variam entre R$ 6 e R$ 20.

Inspirado no romance “O Estrangeiro”, o bailarino Adilso Machado encena, por meio do movimento, os vazios e as angústias provocadas por esses vícios. A performance conta, ainda, com a trilha eletrônica tocada ao vivo por Tom Monteiro.

Homem x Natureza

Fazer uma crítica aos maiores desastres ambientais causados pelo homem é uma das propostas de Gustavo Ciríaco, diretor de “Viagem a uma Planície Enrugada”. A performance acontece no dia 15, às 20h, no Ginásio do Sesc, com ingressos de R$ 6 a R$ 20.

Na encenação, um homem e uma mulher constroem paisagens naturais em miniatura. Aos poucos, o casal vai desfazendo tudo o que foi formado, deixando o ambiente incompleto e destruído. A apresentação questiona os efeitos nocivos de pesticidas, além de outros males inventados e causados pelo homem ao meio ambiente.

Dança em crise

Em forma de instalação, “Crise – Diagrama Interativo em Fluxo” pretende abordar as dificuldades existentes no mercado cultural do Brasil, e as limitações em conseguir viver de dança e outras modalidades artísticas nesse contexto.

A instalação é interativa e pretende reunir artistas e público em torno dessa questão. A obra, que fica montada nos dias 21 e 22, a partir das 11h, no Jardim do Galpão, é composta por um jogo de tabuleiro formado por um diagrama com perguntas sobre o papel da arte na sociedade. A participação é gratuita.

