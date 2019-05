Pedro Thomé lança single com clipe bem-humorado

Clipe ‘Chance Zero’ – https://www.youtube.com/watch?v=ig_dSS-1KiY

Nesta sexta-feira (24), Pedro Thomé disponibilizou em todas as plataformas de streaming e no YouTube a música e clipe de “Chance Zero”. Composta por Elan Rúbio, Marcello Henrique e Danillo Davilla, a faixa inédita é um reggae pop que tem tudo para ser um sucesso.

“Não via a hora de divulgar essa música. Acredito que a galera vai gostar bastante! Além de ser uma música pra cima, CHANCE ZERO tem algo ingênuo, mas que no fundo passa uma mensagem muito legal”, conta Pedro.

O clipe, extremamente bem-humorado, foi gravado em São Paulo. “No dia das gravações as pessoas estranhavam bastante. Não é normal você ver um ursão de camisa pela rua cumprimentando as pessoas e fazendo palhaçada. Mas na hora de gravar, você interpreta um personagem e finge que não existe ninguém em volta. Se não for assim, você fica morrendo de vergonha e não faz mais nada”, diverte-se Pedro.

Após a repercussão positiva de “Não Desiste de Mim”, que contou com a participação da atriz Juliana Paiva no clipe, Pedro chega agora com mais uma novidade. A ideia é, até o final do ano, lançar mais quatro músicas e clipes para compor um EP.

E para comemorar mais um lançamento, o artista fará um show acústico na Avenida Paulista no domingo, 02 de junho. Além de “Chance Zero” e “Não Desiste de Mim” ele mostrará aos fãs outras canções autorais e versões inéditas de hit´s de outros artistas. A apresentação acontecerá a partir das 15h30 e Pedro estará com sua banda em frente ao shopping Cidade São Paulo da avenida mais famosa da capital.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto e vídeo: Divulgação