Paulo Reale e Frotinha organizam campanha de Dia das Crianças

Apresentadores fazem ação solidária e arrecadam brinquedos para o Dia das Crianças.

Devido à pandemia do novo coronavírus que atingiu o Brasil, este ano o jornalista esportivo e apresentador, Paulo Reale, não vai conseguir realizar o evento que fez nos últimos anos para algumas crianças de São Bernardo/SP.

O jornalista esportivo, já havia realizado campanhas solidárias na Páscoa e no Dia das Crianças de 2019, onde mobilizaram muitos jogadores de futebol e artistas.

Desta vez, a campanha conta com o também apresentador, Frotinha. Frotinha, apresenta o programa Vida Alviverde, na TV+ABC, que também conta com a transmissão no YouTube.

Para aumentar a capacidade de contribuição mediante as pessoas que puderem ajudar em doações financeiras, os organizadores renovaram a parceria com a Tato Brinquedos. A fábrica venderá novamente os brinquedos, a preço de custo.

As crianças que serão beneficiadas com a iniciativa são de uma igreja evangélica em São Bernardo do Campo. Local que foi justamente onde ocorreu também a campanha no período da Páscoa 2019/2020 e campanha de Dia das Crianças de 2019.

Perfil

Paulo Reale é um jornalista esportivo e apresentador bem conhecido pela torcida do Palmeiras. O Jornalista tem a coluna ‘Blog do Paulo Reale’ em grandes sites, onde fala sobre os jogos, trás notícias e informações sobre o Palmeiras, além de apresentar a Live ‘Brota No Laivão’ no Instagram. A Live já virou tradição e sempre conta com convidados jogadores, ex jogadores e figuras públicas Palmeirenses, todas às segundas-feiras às 19h.

Frotinha é apresentador, influencer e empresário, também muito conhecido pela torcida do Palmeiras. É figura carimbada nos jogos do Palmeiras, foi o fanático do Verdão no Esporte Interativo em 2019, acompanha o time em praticamente todos os jogos no Brasil e fora do Brasil, além de apresentar o programa Vida Alviverde, na TV+ABC, todas as segundas-ferias às 20h30 ao vivo.

Aqueles que ainda quiserem contribuir com a campanha onde as doações estão sendo arrecadadas hoje (10) basta entrar em contato com algum dos organizadores através das redes sociais (@opauloreale / @frotinhaalviverde).