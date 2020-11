Paulo Guerra prepara show pelo Brasil

As notícias otimistas sobre as possíveis vacinas já dão uma esperança à humanidade e a muitos artistas brasileiros que desejam fazer turnês pelo país. E é isso que o ator Paulo Guerra, 30 anos, já está com a mão na massa.

Paulo, que é mineiro de Belo Horizonte, durante a pandemia ganhou o Brasil e o mundo pelas redes sociais por conta dos vídeos com muito humor ao lado da sua vozinha, Maria da Conceição, de 95 anos na casa onde vivem o confinamento. Com milhões de visualizações no Tik Tok e no Instagram (@euoguerra), Paulo que também é roteirista e empreendedor avança nos textos para o seu novo show. “Sempre quis leva humor aos palcos com assuntos que fazem parte da minha rotinha. Acredito que depois de uma pandemia dessa, com uma vacina, muita gente vai querer sair de casa para poder sorrir nos teatros. Estou escrevendo muita coisa boa e uso a internet também como ‘risômetro’ – sabe o que faz as pessoas rirem mais etc”, conta Paulo Guerra que deseja passar pela maior quantidade de capitais do país e outras cidades.

Artista mineiro teve destaque por vídeos de humor em tempos de pandemia/Foto: Divulgação

“Temos que continuar trabalhando dentro de tudo que a gente pode, alimentando esperança e nos cuidando com máscaras e sem aglomeração. 2021 promete”, ressalta o ator que na pandemia também lançou uma grife de roupas divertidas (@oguerrastore).