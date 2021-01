Paulo Guerra prepara show e se emociona com tia contaminada pela covid-19

Na postagem, além de contar aos seguidores sobre a futura turnê, o ator também se emocionou ao lembrar da internação da sua tia que está com coronavírus.

O desafio para os artistas trabalharem é constante na pandemia. O ator e roteirista Paulo Guerra, 30 anos, que conquistou milhares de fãs com interpretações ao lado da avó – Maria da Conceição, 96 anos, na internet – não parou na quarentena. “A gente não pode parar de criar. Esse também foi o momento de se reinventar em tudo”, conta Paulo que está com a produção a todo vapor de um novo show para viajar por todo Brasil. “O foco é diário para esse novo espetáculo que vai contar com tudo que amo: humor e alegria ao público. As pessoas precisam rir e depois da vacina tenho certeza que vão sair de casa para sorrirem constantemente”, diz Paulo Guerra que gravou um vídeo no Instagram (@euoguerra) falando das novidades do show.

Ator falou de turnê e se emocionou ao relatar tia que está com covid-19/Reprodução

Na postagem, além de contar aos seguidores sobre a futura turnê, o ator também se emocionou ao lembrar da internação da sua tia que está com COVID em um hospital. “Ela faz parte do grupo de risco. Esse vírus não é brincadeira. As pessoas precisam entender que é necessário fazer o distanciamento social, usarem máscaras e não fazerem aglomeração. É um egoísmo muito grande quando vemos festas, bares e restaurantes lotados. As pessoas precisam pensar no outro. Pensam nos mais velhos e nas suas vidas também”, ressalta Paulo Guerra.