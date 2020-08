Paulo Guerra ganha o mundo nas redes sociais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um celular. Uma casa. Uma avó muito fofa e amada. É assim que o ator mineiro Paulo Guerra (nas redes @euoguerra) , 30 anos, vem conquistando milhares de brasileiros em diferentes cantos do país e do mundo. Na plataforma que é a febre do momento, Tik Tok, em 19 dias, Paulo conseguiu uma média de quase 13 milhões de visualizações dos vídeos divertidos ao lado da avó – Dona Maria da Conceição, 95 anos.

“Estou muito surpreso e ao mesmo tempo entendendo a força do Tik Tok, a força do Instagram que são plataformas distintas. Estou focado nos roteiros que de certa forma é um ensaio para organizar um show por todo Brasil”, conta Paulo Guerra que se tornou queridinho das redes ao lado da vovó que está ganhando o mundo. “Tanto no Tik Tok como no Instagram ( @euoguerra) – a resposta do público está sendo minhas grandes referências para focar no que posso continuar produzindo. Eles amam a interação com a vovó. A voz da audiência é a voz do povo – e isso vale para televisão, internet, bilheterias de teatro e cinema etc. Você saber o que o seu público vai continuar sendo seu grande aliado de sucesso. Estamos felizes”, ressalta o ator Paulo Guerra que está garantindo as risadas nesta quarentena para muita gente.

Fonte e foto: Divulgação Paulo Guerra