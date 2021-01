Paulo Guerra faz sucesso nas redes sociais e prepara show pelo Brasil

Ator promete novidades no ano de 2021.

Mesmo nos primeiros dias de 2021 – o ator Paulo Guerra, 30 anos, já começou o novo ano a todo vapor. Depois de conquistar milhões de internautas por conta das performances ao lado da avó – Maria da Conceição, 96 anos, com mais de 20 milhões de visualizações (@euoguerra) – o ator mineiro já escreve seu show para turnê em todo país e afirma que estará mais presente no Rio de Janeiro, neste ano. “2020 foi um momento de criar e recriar em casa.

De organizar as ideias e ter conseguido conquistar um público grande na internet. 2021 promete com muita coisa boa e nesse momento também estou focado no roteiro do show para levar de norte a sul com muito humor e bom texto. Meu objetivo é um só: divertir o público”, conta o ator que mora em Belo Horizonte e é apaixonado pelo Rio e São Paulo. “Estarei mais presente no Rio esse ano. Com a pandemia, fui menos que eu desejava. Rio e São Paulo também respiram artes em gerais, audiovisual e teatros e é uma necessidade grande de estar nessas cidades”, conta Paulo Guerra. “Sonho em fazer novela, séries e sei que o caminho está sendo feito. O artista hoje pode e deve estar em todas as plataformas- sabendo que cada uma traz um aprendizado diferente. O importante é entreter o público”, ressalta o ator.

Carismático e preocupado com o cuidado físico, Paulo Guerra diz que o ator precisa cuidar ainda mais do físico, mental e espiritual. “Não é fácil atuar. A gente precisa cuidar de tudo e isso faz parte do processo. Tenho muita paixão por isso tudo e desejo que nesse novo ano minha arte chegue ao maior número de pessoas que eu conseguir. Que seja um ano leve e com vacinas a todos”, finaliza o ator