Paulo Guerra aproveita quarentena para formatar show pelo Brasil

Apaixonado pelos palcos e conquistando o mundo pelas redes sociais (@euoguerra) – o ator mineiro Paulo Guerra, 30 anos, afirma que a quarentena está sendo o momento de escrever, testar textos na internet e montar seu espetáculo para viajar todo país, assim que a vacina chegar. “Esse também é o momento de aproveitarmos todas as horas para realizar nossos sonhos. E é isso que tenho feito”.

“Além de estudar séries, ler livros – estou escrevendo o show que prendendo levar ao maior número de palcos do Brasil, assim que a pandemia passar e vai passar”, conta Paulo Guerra que semanalmente influência mais de um milhão de pessoas no Tik Tok. “Sou apaixonado por teatro, por trabalhar no palco, por Fernanda Montenegro e eternamente fã do ator Paulo Autran. Minha paixão pelas artes , admiração por esses ícones do teatro e poder colocar a mão na massa, como os dias de hoje 1 alimentam meus objetivos. Em breve, o público da internet estará nas plateias dos teatros comigo”, ressalta o ator.

“Minha dica é as pessoas continuarem em casa, realizem o distanciamento social, usem máscaras e lavem as mãos. Aproveitem as horas em casa para lerem bons livros (a internet tem tudo). O GloboPlay, a Netflix também nos ajudam a passar o tempo com tantas histórias boas”, comenta o ator.