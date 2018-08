Paula Mattos comemora sucesso da música “Nosso Cupido foi Deus”

Paula Mattos celebra o sucesso da nova faixa, “Nosso Cupido foi Deus”. O público já pode conferir a música que encantou a artista logo que escutou pela primeira vez: “Estava na casa de um amigo, quando mostraram uma que era a minha cara. Pude ver que tinha tudo a ver comigo, com a minha verdade. Posso dizer que chegou como um presente e tem tudo para ser um sucesso. ” Composta por Renno Poeta, Jujuba, Hiago Nobre e Kinho, o single já está disponível nas plataformas digitais.

Sobre Paula Mattos

De compositora ao estrelato! Paula Mattos, aos 27 anos, já mostrou a sua força no mercado ao entrar para o topo das paradas, como uma das principais cantoras do sertanejo feminino. Ela emocionou o Brasil com o seu primeiro DVD Acústico, com destaque para as musicas “Que Sorte a Nossa” e “Rosa Amarela” e depois com o lançamento do segundo DVD “Paula Mattos Ao Vivo em São Paulo”, que contou com participação de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa.

Com mais de 233 milhões de visualização, em dois anos de carreira, Paula Mattos se destaca também como autora de uma série de sucessos, junto aos mais diversos artistas da musica sertaneja. Entre os interpretes estão: Henrique e Juliano, Wesley Safadão, Luan Santana, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, Simone e Simaria, Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo, Thaeme & Thiago, Michel Teló, Marcos & Belutti, João Neto e Frederico, Cristiano Araújo, Zé Felipe, Leonardo, Edson e Hudson, Munhoz e Mariano, Banda Malta, Pablo e Aviões Do Forro.

Fonte: R&D Comunicação