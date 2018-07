Paula Fernandes confirma novas datas de Turnê Acústica

Conhecida pelos figurinos extravagantes e as superproduções, Paula Fernandes mostra um novo lado no show “Acústico – Voz e Violão”, onde a cantora relembra os tempos das apresentações em barzinhos. O espetáculo chega a diversos teatros do país a partir de setembro.

Além dos grandes sucessos da carreira, como “Pássaro de Fogo” e “Pra Você”, a setlist conta com diversos covers. A cantora passeia por clássicos do sertanejo, como “Um Violeiro Toca” (Almir Sater) e “Desculpe, Mas Eu Vou Chorar” (Leandro & Leonardo), mas também surpreende o público com releituras de sucessos de Djavan, Ed Sheeran e Christina Perri.

“Minha voz e violão serão os grandes protagonistas desse espetáculo em um cenário marcado por sutilezas. Pensei em um repertório em que o público pudesse cantar do começo ao fim todos meus grandes sucessos, além de canções que eu gostaria de ter composto ou gravado. Creio que será uma experiência deliciosa, relembrando meus tempos de voz e violão em bares e casas de show, que podia me realizar cantando canções que sempre me emocionaram. Voltarei ao tempo em que meu violão e eu éramos um só!”, afirma a artista.

O show, dirigido pela própria cantora em parceria com Marcio Monteiro, excursiona o país desde o ano passado em casas de espetáculos, mas agora ganha uma leg exclusivamente em teatros. Paula se apresenta em Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Serviço

Paula Fernandes: Acústico – Voz e Violão (Tour 2018)

Dia 07 de setembro, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE)

Dia 08 de setembro, no Teatro Riachuelo Natal (Natal/RN)

Dia 25 de outubro, no Teatro Bradesco São Paulo (São Paulo/SP)

Dia 14 de novembro, no Teatro Bradesco Rio (Rio de Janeiro/RJ)

Fonte: Poltrona Vip / Foto: Eduardo Romeiro