Paul McCartney presta homenagem a George Michael: ‘Música doce da alma’

O cantor Paul McCartney usou seu perfil do Instagram na manhã desta segunda-feira, 26, para prestar uma homenagem a George Michael, que morreu neste domingo de Natal aos 53 anos, em razão de uma insuficiência cardíaca.

“A música doce da alma de George Michael viverá mesmo após sua morte repentina. Tendo trabalhado com ele em várias ocasiões, seu grande talento sempre brilhou e seu autodepreciativo senso de humor fez a experiência ainda mais agradável”, declarou o ex-Beatle ao postar uma foto ao lado de George de julho de 2005.

A morte

Michael Lippman, representante e amigo de longa data de George Michael, informou a causa da morte – insuficiência cardíaca – ao site “The Hollywood Reporter”. Lipmann também informou que a morte ocorreu “pacificamente” enquanto ele dormia em casa, no condado de Oxfordshire, na Inglaterra.

“É com grande tristeza que confirmamos que nosso amado filho, irmão e amigo George morreu em paz e em casa durante o Natal. A família pede que sua privacidade seja respeitada neste momento difícil e emocional. Não haverá mais nenhum comentário sobre o assunto”, informou o representante.

Vigília

Admiradores do artista fizeram questão de prestar suas últimas homenagens e deixaram flores e acenderam velas na porta da casa do cantor, na Inglaterra, nesta segunda-feira, 26. Segundo informações do jornal britânico “The Mirror”, desde cedo pessoas estão fazendo uma vigília no local como forma de tributo a George.

