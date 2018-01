Patricia Abravanel exibe 1ª foto da filha Jane, nascida na quarta (10)

APRESENTADORA EXPLICA ESCOLHA DO NOME DA FILHA: ‘AMO O SIGNIFICADO’

A filha de Silvio Santos voltou atrás na decisão de escolher o nome da filha depois do parto e contou que decidiu por Jane por causa do primogênito, Pedro, de 3 anos: “A convicção dele me convenceu! Amo o meu filho falando esse nome, amo o significado e amo o fato de não agradar a todos”. “Tirei na sorte acreditando que Deus iria me ajudar a decidir. Então, decidido está!. Não vou mais esperar para ver a carinha dela, vou na fé que o nome da minha filha é Jane”, completou, acrescentando: “Significa ‘Deus é cheio de graça’, ‘agraciada por Deus’ (…). É considerada uma versão feminina de João”.

ARTISTA ENGORDOU 16 KG NA GRAVIDEZ: ‘VONTADE DE COMER COMIDA GOSTOSA’

Durante a gestação, Patricia ganhou 16 kg: “A reta final é sempre mais puxada, estamos rezando para o bebê nascer logo. Abaixar é difícil, mas tenho me esforçado para acompanhar o Pedro em suas atividades. Gostaria de não ter engordado tanto, pois esta é a minha segunda gestação e eu deveria saber me controlar! Não tive desejos malucos e, sim, vontade de comer comida gostosa, com sabor”. Enquanto esperava a filha, Patricia manteve uma rotina de exercícios com luta: “Esse esforço todo e pra ver se depois volto logo no meu peso!”. “Não fiquem preocupados! Faço acompanhamento médico e está tudo certo. Graças a Deus uma gestação supersaudável”, completou.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução