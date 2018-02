Patricia Abravanel baba pela filha Jane

Patricia Abravanel compartilhou uma foto da filha, Jane, de quase um mês, na manhã desta quinta-feira (8). E a apresentadora mostrou seu lado coruja ao falar da herdeira. “Olha como estou linda, mamãe”, escreveu a filha de Silvio Santos. “Não aguento. Nem um mês e já toda espertinha”, acrescentou a mulher do deputado federal Fábio Faria, usando a hasthag “Baby Jane”.

‘PARECE O PAI’, OPINOU SEGUIDOR DE PATRICIA

O clique fez a alegria dos fãs da herdeira do dono do Baú. “Quanta fofura”, escreveu um. “Parece com o papai”, notou um segundo. “Fofa demais”, elogiou um terceiro. “Parece uma mocinha”, completou outro. Jane é irmã de Pedro, de 3 anos, que acompanhou a mãe na reta final da gravidez, e a 11ª neta do apresentador, pai de seis filhas. Silvio também é avô de Ligia, Tiago, Viviam (herdeiros de Cintia Abravanel, sua primogênita), Luana, Amanda (filhas de Silvia, apresentadora de programas infantis) e Gabriel, Manuela e Lucas (de Daniela). Renata, caçula do empresário, ainda não revelou o nome da filha nascida no fim de 2017.

PATRICIA DEVE APRESENTAR GAME SHOW

Exibido pelo SBT entre 2006 e 2009 e 2010, o “Topa ou Não Topa” vai voltar ao ar ainda este ano na emissora paulista. Depois de ser comandado por Silvio Santos e Roberto Justus , que deve deixar a Record TV, o game deverá ser apresentado por Patricia nos domingos do SBT a partir de março – no mais tardar, em abril. Caso a filha número quatro não assuma o game, sua irmã Rebeca é quem vai ficar à frente do programa. Nesse caso, ele seria exibido nas noites de quarta-feira. Patricia que engordou 16 quilos nesta gravidez está sem programa próprio desde agosto, o SBT extinguiu o “Máquina da Fama” onde Patricia se caracterizou como o pai. Ao mesmo tempo, substituiu Eliana nas tardes do primeiro dia da semana quando a loira entrou de licença-maternidade.

PATRICIA LEVOU SUSTO NA GRAVIDEZ

Enquanto estava à espera de Jane, a também filha da autora Iris Abravanel levou um tombo no palco do “Teleton” ao tropeçar no pé de Hugo Gloss. “Claro que eu estou bem, graças a Deus! Uma grávida caindo no palco”, minimizou ela, que teve a ajuda de Marcos Mion para se levantar e respondendo a Ticiane Pinheiro.

Fonte: Purepeople