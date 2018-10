Patricia Abravanel anuncia gravidez do terceiro filho em tempo recorde

A apresentadora Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, anunciou que está esperando o seu terceiro filho. A notícia veio em tempo recorde, apenas três meses depois do nascimento da pequena Jane.

A novidade foi anunciada nesta terça-feira (9) em seu perfil no Instagram. “Assim que a Jane nasceu falei para o médico que estaria de volta no próximo ano, falei em fé, externando um desejo do meu coração”, iniciou.

A notícia veio pouco tempo depois de Patricia declarar que não está na geladeira do SBT.

Apesar de ser filha do dono, ela ainda continua sem programa para chamar de seu na emissora. No ano passado, a loira comandou o Máquina da Fama, por enquanto sem previsão de voltar ao ar, e o programa Eliana, durante a licença-maternidade da loira.

Nos corredores do canal de Silvio Santos, e até mesmo no programa do ‘paitrão’, Patricia tem garantido que no ano que vem ela retorna para à telinha com um programa só seu. Ainda não há dia definido para a exibição e nem o que ela apresentará. Sigilo absoluto.

Enquanto não ganha uma nova atração, Patricia segue gravando o quadro ‘Patricia Tá na Rua’ e o ‘Jogo dos Pontinhos’, ambos exibidos dentro do dominical Programa Silvio Santos. Patricia é uma das três filhas apresentadoras de Silvio, que ainda conta com Silvia e Rebeca Abravanel.

