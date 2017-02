Paris Hilton ‘causa’ em desfile com parte dos seios à mostra

Paris Hilton “causou” em desfile ao usar um look que deixava parte de seus seios à mostra. A socialite foi a estrela da apresentação da coleção outono-inverno do estilista Christian Cowan nesta quinta-feira, 9, em Nova York, nos Estados Unidos. Em seu perfil no Instagram, Paris postou fotos do desfile e disse na rede social: “Rainha da passarela”.

O estilista Christian Cowan polemizou em seu desfile com modelos nuas e com uma blusa com estampa de maconha.

Fonte: Ego