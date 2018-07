Pabllo Vittar machuca o próprio rosto e adia gravação de clipe

Pabllo Vittar teve que adiar a gravação do seu novo clipe por um motivo inusitado. A drag queen machucou o próprio rosto com uma joelhada, enquanto ensaiava para o trabalho.

“Eu estava lá ensaiando o negócio para o clipe, fui brincar, me jogar no colchão, dei uma joelhada na minha cara. Estou com muito ódio de mim mesma. Como a pessoa é burra e se dá uma joelhada?”, perguntou ela.

Pouco depois, a cantora mostrou o olho roxo. “Vou ter que cancelar a gravação de hoje do clipe e cuidar desse olho inchado. Não dá para gravar o clipe assim, né, gente? Que saco! Mas é isso, minha gente. Acontece”, disse.

No fim, a drag mandou um recadinho para quem, eventualmente, desejou que o acidente acontecesse. “Minha filha, se prepare. Minha vingança é artística, não emocional”, alertou ela.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução / Instagram