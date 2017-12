Pabllo Vittar lamenta polêmicas em redes sociais e revela como mantém a boa forma

Pabllo Vittar usou seu perfil Twitter para desabafar sobre boatos envolvendo seu nome nas redes sociais. A artista que ganhou muita projeção em 2017, principalmente pelo sucesso do hit “K.O.” – eleito a Música do Ano no Melhores do Ano, do “Domingão do Faustão”- comentou nesta quarta-feira (27) as polêmicas na internet. “Não sei se vocês já repararam, mas toda vez que eu começo algum projeto, seja qual for, começa uma onda de tweets falsos com meu nome junto com várias histórias fantasiosas. Isso só mostra que a intolerância no coração de certas pessoas jamais terá fim. Beijos de luz, vocês precisam”, disse a drag queen zoada na web por ser muito mais alta do que a dupla sertaneja Simone e Simaria.

ARTISTA REBATEU POLÊMICA SOBRE RECEBER DINHEIRO DA LEI ROUANET

A cantora pop Pabllo Vittar virou assunto na internet nesta semana após alguns internautas afirmarem que ela receberia R$ 5 milhões do Governo Federal devido à Lei Rouanet, lei de incentivo à cultura, no próximo ano. Irritada, a artista tietada na orla do Rio de Janeiro sem estar “montada” usou seu Instagram Stories para ironizar as notícias. “Manas, eu queria saber que dinheiro é esse. Cinco milhões de reais? Não sobrou louça, não, do Natal de vocês? Vão lavar uma louça”, aconselhou Pabllo. “As pessoas veem notícias e, ao invés de ir atrás das fontes, elas ficam especulando, especulando, especulando… Jesus. A dica que eu dou é: lavar louça. Deve ter sobrado muita louça dessa ceia de Natal aí, hein? Vamos pegar essa louça e lavar junto com as amigas. Um beijo”, alfinetou ela.

CANTORA NÃO BEBE CERVEJA HÁ 2 ANOS PARA MANTER CORPO MAGRO

Pabllo Vittar tem se esforçado muito para esbanjar o corpo magro, torneado e sem celulites que exibe em seus shows. A drag queen contou que sua rotina mudou para poder manter a boa forma: “Unindo alimentação saudável com exercícios regulares e boas horas de sono. Eu tenho o hábito de malhar todos os dias. Faço isso desde sempre”. Ela ainda afirmou que alguns itens foram cortados de seu dia a dia: “Faz mais de dois anos que não como frituras, não bebo refrigerante, nem cerveja”.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução