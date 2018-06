Pabllo Vittar comenta piada do Programa Silvio Santos “sou bichérrima, sou bibichona”

Durante sua participação no Festival Milkshake, Pabllo Vittar rebateu a brincadeira exibida no Programa Silvio Santos, de domingo passado (27), quando citou ela, David Brasil e Gominho no quadro Jogo das Três Pistas, e a resposta às pistas era a palavra “bicha”.

Em conversa com o repórter Emílio Faustino, do site Empoderadxs, Pabllo falou qual sua posição sobre o assunto.

“Acho que temos que pegar esses nomes que para algumas pessoas são xingamentos e trazer para o nosso lado, como um adjetivo e nao como xingamento. Eu encaro a palavra bicha como um empoderamento, sou bicha não, sou bichérrima, sou bibichona, sou mais que bicha. Não me ofende porque pego como um empoderamento. A gente sabe quando soa de forma pejorativa, negativa. Fico triste quando isso acontece”, falou.

Assista ao vídeo:

Fonte: O Fuxico / Foto: Emílio Faustino/Empoderadxs