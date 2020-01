Ozzy Osbourne revela que tem Parkinson

Pin Compartilhar 0 Compart.

O cantor Ozzy Osbourne, de 71 anos, revelou na última terça-feira (21) que foi diagnosticado com Parkinson. “Não chega a ser uma sentença de morte, mas atinge o sistema nervoso. Você alterna entre dias bons e ruins”, disse sua esposa, Sharon Osbourne, ao lado do artista, no programa “Good Morning America”.

O roqueiro ficou internado três vezes ao longo de 2019. Fazendo uma série de exames, ele descobriu que uma cirurgia realizada no início do ano havia deixado sequelas. Osbourne foi, então, diagnosticado com Parkinson do tipo dois.

Em decorrência do seu estado de saúde, ele adiou shows de sua turnê solo. “Vindo de uma classe trabalhadora, eu odeio decepcionar as pessoas. Odeio não fazer.” O artista afirmou também que está fazendo tratamento fora dos Estados Unidos e já possui consulta marcada em abril na Suíça.

Após anos sendo vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne ganhou fama no mundo da música cantando solo.

Recentemente, o cantor lançou a música “Ordinary Man” em parceria com o Elton John. A faixa faz parte de seu novo disco, que já está liberado para pré-venda.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Flickr