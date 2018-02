Otaviano Costa insinua que Sophia Abrahão está grávida

Uma dúvida paira sobre os estúdios da TV Globo: será que a apresentadora do Vídeo Show Sophia Abrahão está grávida? O colega de bancada da atração global, Otaviano Costa, postou em sua conta no Twitter uma foto de Sophia com a legada: “Olha que mamãe linda!”. E acrescentou: “Parabéns pelo casamento e gravidez! Estamos todos felizes! Vcs merecem!”.

A atriz e apresentadora namora com o ator Sérgio Malheiros há três anos.

Os posts ganharam grande repercussão nas redes sociais. Tanto que Sophia teve que desmentir o comentário de Otaviano em sua conta. “Gente, era brincadeira tá?”, escreveu a apresentadora, rechaçando a gravidez.

Otaviano Costa insistiu na brincadeira e, depois da negativa da colega de Vídeo Show, tuitou novamente: “Como assim? A @sophiaabrahao não está grávida?”.

Fonte: O Tempo / Foto: Reprodução