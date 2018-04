O Rappa se despede dos palcos com duas apresentações no Rio

O Rappa realiza nesta sexta (13) e neste sábado (14), no Rio de Janeiro, dois shows que podem ser os últimos da carreira. Em seguida, a banda entra em um hiato por tempo indeterminado.

A despedida dos palcos foi anunciada em maio do ano passado em um comunicado divulgado nas redes sociais da banda. O motivo para a pausa não foi revelado.

Formado em 1993, no Rio de Janeiro, o Rappa fez sucesso mesclando estilos como rock, reggae, rap e MPB.

A característica mais marcante, no entanto, eram as letras carregadas de críticas sociais, a exemplo de “Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro”, destaque do álbum de estreia, “O Rappa”.

Em 2000, o letrista e baterista Marcelo Yuka foi baleado em uma tentativa de assalto e, como consequência, ficou paraplégico. Ele deixou o grupo dois anos depois.

A banda já havia feito uma pausa em 2009, mas retomou as atividades em 2011.