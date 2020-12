O dia a dia do TikToker e a avó mais famosa da internet

A pandemia nos revelou muitas surpresas, uma delas é o talento do ator Paulo Guerra (@euoguerra) e sua avó – Maria da Conceição de 96 anos. Para passar o tempo no isolamento social os dois começaram a gravar vídeos inusitados para internet, despertando o humor de centenas de seguidores por onde passam.

Paulo sempre busca o melhor para a sua avó que tem uma vida ativa, dentro de casa e para passar o tempo de uma pandemia, Dona Maria, busca ler, bordar, vê televisão e ainda sobra tempo para gravar com o neto os vídeos estourados que já passam de um milhão de visualizações.

Os vídeos já foram vistos até na Europa e seu maior público no brasil esta entre o o sudeste e o nordeste: “Já passei muitos momentos felizes e vendo a audiência, agora prova mais uma vez como a nossa sintonia com o nordeste é única, recebo centenas de mensagens todos os dias. Isso me deixa muito grato”, comenta Paulo Guerra

O Ator esta formatando seu primeiro show de standup e claro que o Rio de Janeiro esta nesse roteiro. “Rio está dentro das cidades em que eu faço questão de me apresentar. Eu sinto uma gratidão muito grande pela cidade e seu público”, completa.

Fonte e foto: Assessoria Paulo Guerra