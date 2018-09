Novo hit da dupla Bruno & Barretto, “Bruto Memo” conquista single de ouro

Lançamento ultrapassa 40 mil cópias vendidas nos aplicativos de música

Nova música da dupla Bruno & Barretto, a música “Bruto Memo” acaba de conquistar o single de ouro pelas mais de 40 mil cópias vendidas digitalmente nos aplicativos de música.

Sucesso na internet com mais de 27 milhões de visualizações em pouco mais de quatro semanas de lançamento, a música viralizou na internet e, por dia, a dupla chega a receber mais de cem covers e vídeos de fãs cantando a nova faixa. Nos shows, “Bruto Memo” já se tornou uma das principais do repertório dos cantores e tem se destacado ao lado dos sucessos “Farra, Pinga e Foguete”, “40 Graus de Amor” e “Lá Se Foi o Boi com a Corda”, entre outras.

Vale lembrar que, em paralelo, Bruno & Barretto lançaram a música “Nega” nas rádios. Faixa do DVD “Blessed” (Universal Music), lançado em formato inédito de websérie, a canção se mantem entre as cinco mais tocadas em todo o território nacional desde a estreia há quatro semanas, segundo dados da Crowley.

Confira os clipes de “Bruto Memo” e “Nega” no canal oficial da dupla Bruno & Barretto: www.youtube.com/brunoebarretto.

Fonte: Assessoria de Comunicação – BRUNO & BARRETTO / Foto: Divulgação