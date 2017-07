Novas técnicas do ‘The Voice Kids’ Simone e Simaria

A família está completa. O The Voice Kids ganha uma nova dupla na terceira temporada: Simone e Simaria serão as novas técnicas do reality, que, neste ano, já ganhou outra representante feminina no time Claudia Leitte. O trio, poderoso, se junta a Carlinhos Brown para formar o time do programa, cuja estreia está prevista para 2018. André Marques segue no comando da atração e Thalita Rebouças continua responsável pela cobertura dos bastidores.

Estreantes na função, as duas, que nesta quinta-feira (13/7) também vão estar no Conversa com Bial, não escondem a felicidade. “É, sem dúvida, mais uma realização na nossa carreira. Estamos muito felizes em integrar esse time tão maravilhoso, ao lado da Claudinha e do Brown. Acompanhamos as edições anteriores e é um talento melhor que o outro. Aguenta coração”, diz Simaria.

A irmã faz coro. “Sou muito grata a Deus por esse oportunidade incrível em nossa carreira. Fazer parte de um programa tão lindo, como esse, é uma glória! Queremos agradecer a cada um, que acreditou na gente, no nosso talento, e que permitiu que fizéssemos parte do The Voice Kids. Nosso coração está pulando de alegria. Estamos prontas para assumir essa missão tão importante de avaliar o talento desses jovens lindos e talentosos. Não vai ser fácil não, mas estamos prontas”, conclui Simone. Fonte: Gshow