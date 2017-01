Nova edição de “Animais Fantásticos” sairá em março

O site Pottermore revelou na quinta-feira (5), que o livro “Animais Fantásticos e Onde Habitam” ganhará uma versão atualizada no dia 14 de março com seis novos bichos. O livro estará a venda em formato impresso e também digital. Ainda não há previsão do lançamento no Brasil.

A edição terá também um novo prefácio “escrito” pelo personagem Newt Scamander sobre as espécies fantásticas que habitam o universo de Harry Potter. A obra de J.K. Rowling ganhou às telonas recentemente com o ator Eddie Redmayne no papel de Scamander.

O livro contará ainda novas ilustrações feitas por Tomislav Tomic e uma nova capa por Olly Moss, que desenhou as sete novas capas dos ebooks de Harry Potter.

Os lucros da venda serão revertidos para as instituições de caridade Comic Relief e Lumus, esta última pertencente à J.K. Rowling criada para ajudar crianças carentes.

