Neymar festeja ‘Valentine’s Day’ em clique com Bruna Marquezine

Desde que resolveram assumir novamente o namoro, Neymar e Bruna Marquezine não têm economizado nas demonstrações de carinho um com o outro. Nesta terça-feira, 14, o jogador aproveitou o “Valentine’s Day”, ou Dia de São Valentim – equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil, comemorado nos Estados Unidos, Canadá e parte da Europa -, para se declarar à atriz. “Feliz Valentine’s Day”, escreveu o atleta ao compartilhar um clique dos dois juntinhos e deitados em uma rede. Pouco depois, Bruna comentou na própria foto e retribuiu a declaração com um “Te amo”.

A foto, por sinal, não é nova: foi tirada na virada do ano, quando Neymar e Marquezine receberam vários convidados – incluindo casais famosos como Angélica e Luciano Huck e Fernanda Souza e Thiaguinho – na mansão que o jogador comprou em outubro, por R$ 28 milhões, em Mangaratiba, localizada a cerca de 130 quilômetros do Rio.

Há duas semanas, a própria Marquezine já havia postado uma foto similar – dá para perceber que a roupa é a mesma – para divulgar o aplicativo de emojis lançado por Neymar.

A torcida pela volta do casal #BruMar sempre foi forte e por isso os fãs comemoram bastante a cada nova postagem romântica. Cerca de 20 minutos após a publicação da imagem, o post já tinha mais de 200 mil curtidas e mais de três mil comentários.

Recentemente, a atriz passou uma temporada na Espanha ao lado de Neymar, que joga como atacante do Barcelona, e aproveitou para se acabar de dançar no festão que o jogador armou para comemorar seus 25 anos. Em entrevista recente ao EGO, Bruna afirmou que evita compartilhar fotos ao lado do namorado por conta do fanatismo sobre seu relacionamento.

O retorno de #Brumar: entenda

Após o último término, em agosto de 2014, Bruna e Neymar foram aos poucos deixando escapar indícios de que haviam retomado o namoro. A notícia começou a se espalhar em novembro de 2016, quando a atriz viajou para a Espanha, onde Neymar joga pelo Barcelona. Na mesma época, uma imagem no Snapchat mostrava um quadro de Bruna na casa do jogador, o que deixou a internet em polvorosa.

Já no final de dezembro, os dois não pouparam mais nas aparições. Teve o aniversário de Gabriel Medina, onde eles se fantasiaram de Batman e Mulher-Gato. E em um outro evento, o casal foi flagrado juntinho durante uma tarde de jogos promovida por Neymar.

Mas foi só no Ano Novo que a certeza veio, quando o craque publicou uma foto no Instagram em que aparece ganhando um beijinho de Marquezine.

Vale lembrar que os dois começaram a namorar em outubro de 2012, mas só assumiram o relacionamento no carnaval de 2013. No ano seguinte, em fevereiro de 2014, a assessoria de Bruna confirmou o término. Três meses depois, no entanto, Neymar confirmou a volta do namoro no programa “Domingão do Faustão”, mas os dois voltaram a terminar em agosto de 2014.

