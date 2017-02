Ney Matogrosso e Nação Zumbi farão parceria no palco no Rock in Rio

Ney Matogrosso e Nação Zumbi farão uma parceria nos palcos no Rock in Rio, evento que acontece em setembro, no Rio de Janeiro.

O encontro, anunciado pela produção nesta sexta-feira, 10, foi desenhada pelo diretor artístico Zé Ricardo. “Desde 1974 os fãs não ouvem mais um show inteiro com canções de Secos e Molhados. Uma época que deixou saudades e que irá ganhar uma nova roupagem a partir de agora. Estamos fazendo um resgate desta história, que terá a voz original de Ney Matogrosso com arranjos musicais de Nação Zumbi. Isso será incrível”, afirmou Zé, que desde 2012 tinha conhecimento da vontade de Ney de tocar com a Nação. A apresentação vai acontecer no dia 22 de setembro.

A parceria entre Ney Matagrosso e Nação Zumbi foi uma das primeiras atrações a serem anunciadas para o Palco Sunset, que contará também com apresentação do rapper CeeLo Green, no dia 23 de setembro.

Quem também confirmou sua participação no evento esta semana foi a cantora Fergie. Seu show acontecerá no dia 16 de setembro, mesma data em que se apresentará a banda Maroon 5. “Brasil, estou chegando”, escreveu a artista em sua rede social.

OUtra artista que promete colocar o público do Rock in Rio 2017 para dançar é Lady Gaga, anunciada como uma das atrações após seu show no intervalo do Super Bowl 2017. Sua apresentação acontecerá no dia 15, um antes de Fergie. Aerosmith, Red Hot Chilli Peppers, Bon Jovi e Billy Idol são outros nomes confirmados para o evento.

Neste ano, o festival de Música será realizado no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. A venda de ingressos começa no dia 6 de abril.

Fonte: Ego