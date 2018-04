Netflix está produzindo documentário sobre a vida de Anitta

A Netflix está produzindo um documentário sobre a vida da Anitta. Trabalho ainda no comecinho, mas com inteira participação dela, mostrando todo seu lado pessoal e artístico. Por enquanto, é o que se dá a conhecer.

As assessorias envolvidas ainda não querem entrar nos maiores detalhes. Na última terça-feira, a cantora estreou “Anitta Entrou no Grupo”, seu novo programa no canal Multishow, mas serão apenas quatro edições.

Ela que já havia comandado por lá o “Música Boa Ao Vivo”.

Fonte: UOL / Foto: Reprodução