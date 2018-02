Netflix divulga trailer de ‘O Mecanismo’, série brasileira sobre corrupção

A Netflix divulgou novo trailer da série “O Mecanismo”, sua nova produção brasileira. A direção é de José Padilha (que já havia trabalhado com a plataforma em “Narcos”) e o roteiro de Elena Soarez (“Filhos do Carnaval”, “Eu Tu Eles”, “Casa de Areia”). No elenco, estão Selton Mello, Enrique Diaz e Carol Abras. A estreia é no dia 23 de março.

A série é inspirada em acontecimentos reais do Brasil e que impulsionaram o maior escândalo de corrupção de todos os tempos. A história retrata como um pequeno grupo de obstinados investigadores desvenda um monstruoso esquema de corrupção no Brasil e o impacto dessa descoberta em todos os envolvidos e neles próprios.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução