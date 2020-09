FENAC acontece neste final de semana

Devido à pandemia de Covid-19, evento acontecerá de forma virtual.

Pela primeira vez em 50 anos o Festival Nacional da Canção acontecerá totalmente online. Esta é a forma encontrada para que o festival não deixasse de acontecer neste ano. Nos dias 4 e 5 de setembro muita música e claro, aquela emoção que já se repete todos os anos.

Durante dois meses o festival recebeu quase 2 mil inscrições. Músicos, compositores e intérpretes de várias partes do Brasil e do mundo enviaram seus vídeos para essa edição especial. Não foi uma tarefa fácil para os jurados: pela qualidade das músicas, centenas delas poderiam ser classificadas.

Nesse final de semana, 25 músicas classificadas serão apresentadas na sexta-feira e as outras 25 músicas no sábado. Ao final da última canção serão anunciadas as músicas vencedoras e quem recebera o cobiçado troféu Lamartine Babo. Além de troféus os quatro primeiros colocados ganham prêmios em dinheiro.

O Festival edição especial vai ser exibido no youtube –www.youtube.com/festivalnacionaldacancao – e também pelo facebook – www.facebook.com/festnacionaldacancao

Fonte e foto: Ascom FENAC