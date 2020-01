Nasce Ravi, filho do DJ Alok e Romana Novais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Alok anunciou na tarde desta sexta-feira (10) que seu primeiro filho, Ravi, nasceu. A criança é fruto do relacionamento do DJ com a médica Romana Novais, e foi concebida através de parto humanizado, em São Paulo.

“Bem-vindo, Ravi! O dia mais feliz e intenso de nossas vidas. Difícil explicar em palavras. Em breve compartilho mais com todos vocês“, comemorou Alok em seu perfil no Instagram. Segundo a assessoria do artista, Ravi nasceu às 8h20 desta sexta, após Romana ter contrações de madrugada. Mãe e filho passam bem, e o bebê já está mamando no peito.

“Ravi nasceu hoje pela manhã de parto normal humanizado depois de uma madrugada em claro com fortes contrações”, confirmou Alok. “O que posso dizer agora é que o amor é tão grande que não cabe em mim!”

O DJ também afirmou que não fará mais os shows de Mongaguá e Porto Seguro, que aconteceriam na noite desta sexta. “Pessoal, eu sempre me entreguei de corpo e alma pra vocês, mas hoje é dia de me doar de corpo e alma para minha esposa e meu filho! Espero do fundo do meu coração que me compreendam. Vamos remarcar as novas datas ok?”

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram