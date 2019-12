Nasce o filho de Marília Mendonça

Pin Compartilhar 0 Compart.

A cantora Marília Mendonça deu à luz seu primeiro filho nesta segunda-feira (16). O pequeno Léo, fruto do relacionamento da sertaneja com o cantor Murilo Huff, veio ao mundo no Hospital Premium, em Goiânia (GO).

De acordo com a revista Quem, a assessoria de imprensa da artista confirmou o nascimento do herdeiro.

A cantora fará uma pausa na carreira para se dedicar ao bebê em seus primeiros meses. Ela deve retornar aos palcos em março de 2020.

O casal ainda não se manifestou sobre o nascimento de Léo.

Fonte: Noticias ao Minuto

Foto: Reprodução Redes Sociais