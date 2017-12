Namorada de Cauã Reymond, modelo Mariana Goldfarb é eleita musa do verão por revista

Mariana Goldfarb foi eleita a “musa do verão” ao estrelar a capa da revista “VIP” de janeiro, divulgada nesta sexta-feira (22). Fã assumida de biquínis com modelagem cortininha, a modelo explicou à publicação que a fama recente por conta do namoro com o ator Cauã Reymond não mudou sua personalidade. “Não me deslumbro”, garantiu Mariana, que rejeita o rótulo de “namorada do ator”: “A gente se ama e o Cauã me ajuda muito com conselhos profissionais. Mas tudo que eu conquistei foi por mérito do meu trabalho”.

‘VISTO O QUE ESTOU A FIM’, AFIRMA MARIANA GOLDFARB

Adepta de uma dieta regrada, sem carne à noite, Mariana afirmou, em entrevista anterior, não ter um estilo definido. “Eu visto o que estou a fim. Eu gosto de short jeans, camiseta, top cropped, chinelo e tênis. Prefiro coisas leves e fluidas, mas quando quero me sentir mais mulher uso algo bem diferente disso. Para fazer a gata-esportiva, vou de tênis, mas para me sentir a gata-sensual, aposto no salto”, disse. Ela contou ainda que costuma a usar peças de roupa do namorado. “Eu divido o armário com o meu namorado. Ele fica doido comigo. ‘Mor’, não mata eu não, tá? Mas eu não tenho tanta roupa assim”, argumentou a carioca, que tem o desejo de subir ao altar com o pai de Sofia, de 5 anos, em uma cerimônia discreta, restrita aos amigos e familiares do casal.

MODELO SUPEROU DISTÚRBIO ALIMENTAR NO COMEÇO DE NAMORO: ‘SOUBE REVERTER’

Apesar de hoje lidar bem com assédio por conta da relação com o ator global, ao assumir o relacionamento – em abril de 2016 -, Mariana enfrentou dificuldades. “Tive um monte de problema. Cheguei a ter um pouco de distúrbio alimentar por conta dessa pressão… Mas eu soube reverter isso e trazer coisas boas para mim e para as pessoas que estão em volta de mim. Então isso foi muito bom!”, vibrou a apresentadora de 27 anos, detalhando o transtorno: “Eu não comia. Foi essa pressão toda na minha cabeça. A minha vida mudou muito rápido. Eu me sentia atacada e pressionada de todos os lados”.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução