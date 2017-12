Naldo diz que busca ‘ajuda profissional’ após denúncia de agressão à mulher

Naldo foi preso em flagrante nesta quarta (6), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, por posse ilegal de arma de fogo, que a polícia descobriu durante as investigações sobre a agressão. Horas depois, ele pagou fiança e foi solto.

Ellen contou à polícia que foi agredida no último sábado (2), com socos, chutes e puxões de cabelo, durante uma briga. Segundo ela, outras agressões do artista já acontecem há sete anos, desde antes do casamento dos dois, e são motivadas por ciúmes.