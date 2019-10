Naiara Azevedo, Solange Almeida, Thaeme e Thiago, Renato Vianna e Wissam Hilal participam de DVD em Dubai

Pin Compartilhar 0 Compart.

Músico brasileiro Danilo Dubaiano fez o registro de seu primeiro projeto audiovisual com um timaço de estrelas

Dubai é conhecida por sua arquitetura moderna em meio ao deserto, por seus shoppings de luxo e sua animada vida noturna. A partir de agora vai ser palco de um dos mais exclusivos e luxuosos projetos já gravados na história da música sertaneja, o DVD Dubai to Brazil. A maior cidade dos Emirados Árabes Unidos foi palco da gravação do primeiro projeto audiovisual do cantor Danilo Dubaiano, na tarde de ontem, dia 29 de outubro, no Jumeirah Beach Hotel, em Dubai/AE.

Para começar com o pé direito, Danilo reuniu um time de estrelas, de artistas à produção, para estarem com ele neste dia tão especial, a saber: Naiara Azevedo, Thaeme e Thiago, Solange Almeida, Renato Vianna e Wissam Hilal.

Segundo Dubaiano “Admiro muito o trabalho de cada um dos artistas, além de cada um ter a sua particularidade. Todos são artistas que me identifico muito e tenho certeza que somarão muito no meu projeto. Agradeço a disponibilidade de cada um deles para estar comigo nessa data tão importante. É um sonho se tornando realidade”

No repertório, 15 músicas inéditas, todas assinadas por Danilo Dubaiano. Em três dessas faixas ele teve a parceria de seu produtor musical Ray Ferrari, e em duas delas também contou com o talento do compositor e músico Cristhyan Ribeiro. Para completar sua banda, Danilo escolheu com maestria os músicos que o irão acompanhar na gravação. Eles vêm de diversas partes do mundo como Colômbia (Carlos Viatella – Piano), Russia (Tatiana Durova – Violoncelo), Estados Unidos (Matt West – Sax), Cuba (Tonaitut Isidron – Trompete e José Ramon – Trombone) e também um trio de percussionistas árabes que farão uma participação. Porém, em sua maioria, são brasileiros, a saber: Wlajones (bateria), Alex Mesquista (Baixo), Ray Ferrari (Sanfona e Produção Musical), Marcos Borges (Violão), Cristhyan Ribeiro (Guitarra), Piolho (Percussão) e Laercio da Costa (Percussão).

Quem assina a produção musical do DVD é Ray Ferrari, sócio do STUDIO FS, já indicado ao Grammy Latino com os álbuns: “Sou Do Interior”, de Fernando e Sorocaba e “Dois Tempos”, de Zezé Di Camargo e Luciano. A direção de vídeo fica por conta de Fernando Trevisan “Catatau”, proprietário da UnicFilm, que já registrou DVDs que ficaram marcados na memória do público como Fernando e Sorocaba “Sou do Interior”, Wesley Sadafão “Garota Vip Rio de Janeiro”, Marilia Mendonça “Te Vejo em Todos os Cantos”, Matheus e Kauan “Tem Moda Pra Tudo”, e por ai vai.

O cenário escolhido para a gravação do projeto Dubai to Brazil é o Beach Club do famoso Jumeirah Beach Hotel, que tem como plano de fundo o Burj Al Arab, famoso hotel de luxo e um dos mais importantes pontos turísticos da cidade, uma referência mundial quando se fala em Dubai. Dubaiano conta que “só tinha esse local em mente para realizar a gravação do meu DVD, pois ilustra muito Dubai, e como o nome do DVD mesmo diz Dubai to Brazil, acredito que seja o melhor cenário para mostrar toda a cultura da cidade, a riqueza dos Emirados Árabes”.

Com a grandiosidade das construções da maior cidade dos Emirados Árabes e todo luxo em meio ao deserto, Dubai to Brazil vem para mostrar que a música não tem barreiras e nem limites. O projeto irá levar o Brasil até Dubai – e vice e versa – e mostrar o poder dessa miscelânea cultural.

Sobre Danilo Dubaiano

Os arranha-céus e as largas avenidas de Dubai estão agora repletos de musicalidade verde-amarela. Danilo Santana, empresário e trader brasileiro deixou suas origens em Itabuna, interior da Bahia, e partiu para Dubai em uma nova empreitada, agora musical. Hoje, o baiano virou Dubaiano!

Com aproximadamente 2 milhões de visualizações em seu canal do Youtube – Dubaiano’s Official, Dubaiano publica semanalmente os vídeos de suas músicas que, em sua grande maioria, são de sua autoria. As canções viajam entre os mais diversos estilos musicais: Eletrônico, Pop, Rock, RnB, Funky, Soul, MPB e guias de Sertanejo, Forró e Bachata.

Dubaiano ainda possui o próprio estúdio de gravação profissional em Dubai, o Dubaiano’s Studio. E a qualidade musical surpreende, especialmente pela mistura de cultura e experiência dos diversos profissionais que trabalham em conjunto em seus projetos.

“Eu sou fissurado por música em geral. Realmente tenho a virtude ou o defeito de ser bem eclético. O projeto Dubaiano’s me dá a liberdade de abordar vários temas. Já falamos de perdão, adoção, religião, paz e amor, superação, entre outros. Também exploramos bastante os estilos musicais do Eletrônico, Funky Soul, passando por MPB indo até o Rock, enfim…. Manteremos essa estrutura independente do DVD, que será exclusivo para o estilo sertanejo, que é o maior e já faz parte da cultura brasileira. No entanto é mais comum falar de amor, sofrência, desapego e fazer a galera se divertir” completa Dubaiano.

Abaixo, alguns hits que já fazem sucesso no Youtube:

Positividade Amiga – mais de 231 mil visualizações

Tempos de Paz e Amor – mais de 198 mil visualizações

Quando a Bad Bater (Cover de Luan Santana) – mais de 195 mil visualizações

Dizem por Aí – mais de 148 mil visualizações

Com grandes projetos ainda por vir, você pode conferir os últimos lançamentos de Danilo Dubaiano nas redes sociais:

Instagram: @danilodubaiano

Youtube: Dubaianos Official

Website: www.dubaianos.com

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Dezcarga