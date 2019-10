Naiara Azevedo grava clipe com Dilsinho no Rio de Janeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

A cantora Naiara Azevedo gravou ontem (08), na capital carioca, o clipe de sua nova música “Manda Áudio”. Como cenário, Naiara escolheu o ‘Costa Brava Clube’, localizado estrategicamente no Joá, com uma vista panorâmica do oceano atlântico de tirar o fôlego. Para dar um toque carioca para seu novo videoclipe, Naiara convidou o cantor Dilsinho para dividir com ela ‘os áudios’ da canção, assim como o próprio título diz.

Com uma pegada bem leve e colorida, o clipe teve dois momentos. O primeiro, gravado na área externa superior do clube, exaltava a beleza natural do local, mas, ao mesmo tempo, muitos elementos de cores vibrantes, com uma pegada bem latina. No segundo momento, Naiara e Dilsinho se revezaram cantando na passarela do clube, vestindo roupas leves e claras. Todo o clipe é assinado pelo Fred Siqueira, do Studio Siriguela.

O clipe de “Manda Áudio” será divulgado, pela Som Livre, no canal oficial da cantora no Youtube no próximo dia 25 de outubro, quando também ficará disponível nas plataformas digitais.

Naiara Azevedo irá gravar um novo DVD, aberto ao público, no mês de dezembro.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Divulgação