Naiara Azevedo explica por que ainda não engravidou do marido: ‘Rotina maluca’

Casada há pouco mais de um ano com Rafael Cabral, Naiara Azevedo falou sobre o desejo de ser mãe e explicou por que ainda não engravidou do empresário, de quem fica afastada na maior parte do tempo por conta da agenda de shows. “Com a rotina maluca que tenho atualmente seria impossível ter um filho agora. Não paro em casa. Quero me dedicar de verdade ao meu filho. Serei uma mãe ciumentona. Daqui uns três anos, quero ter pelo menos dois ou três bacurizinhos. Meu sonho é ter gêmeos, pois adoro crianças”, falou à revista “Contigo!”.

CANTORA EXALTA CASAMENTO COM EMPRESÁRIO

Ainda à publicação, Naiara lembrou o início do relacionamento com Rafael, que já mostrou pedido que recebeu de fã no celular para conhecer a mulher. “Nosso amor veio através da admiração, da parceria, da confiança e das dificuldades. Depois de tudo isso veio o verdadeiro amor. É com ele que passarei o resto da vida. No primeiro DVD, estávamos em uma situação financeira difícil demais e lembro da frase que ele me disse quando me viu chorando: ‘Tenho duas certezas, a de que um dia irei morrer e a outra que Naiara Azevedo é sucesso’. Rafael é tudo para mim”, afirmou.

SERTANEJA VAI PARTICIPAR DO ‘SHOW DOS FAMOSOS’

Naiara contou também que vai participar do “Show dos Famosos”, competição do programa “Domingão do Faustão” na qual os artistas fazem performances caracterizados como astros nacionais e internacionais. “Será uma grande brincadeira. Nunca imaginei imitar outro artista, tenho certeza de que será um desafio enorme”, afirmou a dona do hit “50 reais”.

NAIARA MOSTRA MUDANÇA NO CORPO EM FOTO

Naiara mudou seu estilo de vida e perdeu mais de 30 quilos. Recentemente, a paranaense compartilhou uma foto na rede social mostrando o antes e o depois. “Já se foram 3 anos desde o dia que resolvi mudar meu estilo de vida. Ainda estou em fase de mudança e não tenho vergonha nenhuma de postar essa foto gordinha. Pelo contrário, tenho orgulho! Até porque não vejo problema nenhum em ser gordinho desde que tenhamos saúde. Se eu puder incentivar ou ajudar alguém de alguma forma já tá valendo! No dia que fiz essa foto que estou com esse top rosa eu olhei pro espelho e disse pra mim mesma, eu vou mudar, eu não quero mais ser assim, meu peso estava prejudicando minha saúde! Aí muitos vão olhar pra essa foto e vão dizer: Haaaa mais com dinheiro é fácil! Primeiro de tudo! As pessoas sempre arrumam desculpas pra justificar o seu fracasso, o porque do outro conseguir e ele não (eu também já fui muito assim um dia). Outra coisa! Quando eu resolvi emagrecer eu não tinha nenhum tustão furado no bolso! Mas quem quer corre atrás e consegue! E é esse o propósito de eu estar postando essa foto pra vocês! Você também consegue! Você também é capaz”, concluiu.

Fonte: Purepeople