Naiara Azevedo divulga segundo EP do projeto Naiara Sunrise

Lançamento acontece nessa sexta (29)

Após o sucesso do lançamento do primeiro EP do projeto “Naiara Sunrise”, que teve ‘Rapariga Digital’ com mais de 25 milhões de visualizações no Youtube e as outras faixas ultrapassando 30 milhões de views, Naiara Azevedo lança amanhã, 29 de março, o segundo EP. Naiara assina a canção ‘Bêbado Gera Emprego’, que foi composta por ela e mais alguns parceiros.

Entre as eleitas da vez estão: Bêbado Gera Emprego (Naiara Azevedo / Rodrigo Reys / Rafael Quadros / Blener Maycom), Caixa de Bis (Thales Lessa / Gabriel do Cavaco / Pedro Carpelli) e Desculpa (Rafael Moura / Gustavo Moura / Matheus Mattos).

Na terça feira passada, dia 26 de março, Naiara comandou a apresentação do programa “TVZ”, no Multishow, e reiterou o sucesso de Rapariga Digital. Na ocasião, a cantora cantou pela primeira vez na televisão a nova faixa.

Todas as faixas vêm acompanhadas de videoclipe, extraído da gravação do DVD Naiara Sunrise, que aconteceu no último dia 12 de fevereiro, em Goiânia, no heliponto do Órion – Business & Health Complex (até dezembro passado era considerado o prédio mais alto do Brasil, hoje é o segundo). O material todo estará disponível na data em todas as plataformas digitais e, a partir das 11h, os vídeos estarão no canal oficial da cantora no Youtube.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Marcel Bianchi