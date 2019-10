Na semana do Halloween, AMC terá programação cheia de medo, sangue, susto e arrepios

Com a chegada do Dia das Bruxas e do feriado de Finados, canal oferece, a partir da 00h15 do dia 28 de novembro, experiências inesquecíveis com os melhores filmes de terror

O AMC, canal das atrações mais inovadoras, emocionantes e originais da TV, estreia na semana de 28 de outubro a 2 de novembro a segunda parte do”Fear Fest”, ou “Festival do Medo”. O sucesso da primeira seleção foi tamanho que a programação repleta de sustos e emoções está de volta em grande estilo. A partir de segunda-feira, 28 de outubro, à 00h15, o canal apresentará, com exclusividade, séries originais de terror e um total de 120 horas de clássicos do gênero, como “Contatos de 4º Grau” e “Terror em Silent Hill”, que farão o assinante se esconder debaixo da cama. Confira alguns destaques da programação especial, que vai ao ar de 28 de outubro a 3 de novembro: ·”Contatos de 4º Grau” (2009): O desaparecimento de pessoas em uma pequena cidade do Alasca desperta a atenção de um estudioso, que acaba misteriosamente assassinado. Sua esposa, a psicóloga Abigail Tyler, passa a observar evidências de abdução alienígena por meio de filmagens obtidas durante sessões com seus pacientes. Após outro caso de morte, o xerife August passa a considerá-la suspeita, dando início a um intrigante e assustador jogo de perguntas e respostas sobre deuses e alienígenas por meio de sessões de hipnose. Estreia na segunda-feira, 28 de outubro, à 00h15. ·”Mama” (2013): Um jovem casal recebe suas duas sobrinhas e passa a suspeitar que um espírito sobrenatural chamado Mama, de alguma forma, se juntou à sua familia. Estreia na terça-feira, 29 de outubro, às 22h30. ·”Terror em Silent Hill” (2006): A filha de Rose é atormentada por visões desde pequena. Desesperada com a piora da menina, Rose decide levá-la à cidade que sempre menciona durante os pesadelos. Próximas ao local, elas sofrem um acidente e a criança desaparece misteriosamente. Estreia na quarta-feira, 30 de outubro, à 00h20. ·”O Exorcismo de Emily Rose” (2005): O Reverendo Moore (Tom Wilkinson) é processado pela morte indevida de uma garota durante uma sessão de exorcismo sancionada pela igreja. O advogado de acusação Ethan Thomas (Campbell Scott) afirma que a jovem Emily (Jennifer Carpenter) sofria de esquizofrenia e deveria ter sido diagnosticada clinicamente. Enquanto isso, a advogada de defesa Erin Bruner (Laura Linney) argumenta que a condição de Emily não pode ser explicada apenas pela ciência. Estreia na quinta-feira, 31 de outubro, às 18h20. ·”Olhos Famintos” (2001): Ao voltarem para casa por uma estrada sem movimento, os irmãos Trish e Darry veem um vulto atirando o que parece ser um corpo embrulhado. Parando para investigar, eles descobrem centenas de corpos mutilados, pendurados embaixo de uma antiga igreja. Estreia na sexta-feira, 1º de novembro, às 20h55. “Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal”: Jesse começa a experienciar fenômenos perturbadores e inexplicáveis após a morte de sua vizinha. Ele descobre que está possuído por uma entidade demoníaca. É apenas uma questão de tempo até que esteja completamente sob o controle dessa força maligna. Estreia no sábado, 2 de outubro, às 22h30. *O canal AMC está disponível na NET (645/145), na Sky (514/114), Claro (645/145) e Rede Satelital (414), assim como em operadoras regionais. Para mais informações visite: Site – amctv.com.br Twitter – Twitter.com/amctv_BR Facebook – Facebook.com/AMCTVBR Instagram – @amctvbrasil Sobre o AMC Global O AMC celebra os filmes favoritos de todos os gêneros e décadas, bem como apresenta uma aclamada programação original exibida pela primeira vez, para levar ao público algo mais profundo, algo mais rico, Algo Mais. A rede criou algumas das mais premiadas séries da década passada, que redefiniram a narrativa dramática. Além de ser amplamente distribuído na América do Norte, o AMC está disponível em mais de 130 países e territórios. O AMC Global pertence e é operada pela AMC Networks International (a divisão global da AMC Networks), e é um destino de entretenimento premium disponível em HD e SD e em todas as plataformas como no ar, online, on demand e móvel. Sobre a AMC Networks International Latin America A AMC Networks International (AMCNI), a divisão global da AMC Networks, oferece programação entretida e aclamada que chega a assinantes de mais de 140 países e territórios, incluindo África, Ásia, Europa, América Latina e o Oriente Médio. A AMCNI consiste em marcas globais como Sundance Channel e AMC, assim como canais populares e reconhecidos a nível local de gêneros variados. O portfólio de canais da América Latina inclui AMC, Sundance TV, El Gourmet, Más Chic, Film & Arts e Europa Europa. Os canais disponíveis no Brasil são AMC, Sundance TV e Film & Arts. Para mais informações, visite: www.amcnetworkslatam.com.