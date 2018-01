Músico Flávio Henrique está internado no CTI; Suspeita é de febre amarela ou dengue hemorrágica

O músico, produtor e presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Flavio Henrique, está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital Mater Dei por causa de uma grave complicação no fígado. Segundo informações não oficiais, o diagnóstico ainda não foi fechado e há suspeita de que o artista tenha contraído febre amarela ou dengue hemorrágica.

A assessoria de imprensa do hospital apenas confirma a internação de Flavio e afirma que a equipe médica está prestando os cuidados necessários. Não há informação oficial sobre o estado de saúde ou diagnóstico.

Segundo nota enviada pela Empresa Mineira de Comunição (EMC), Flavio Henrique está internado para tratar quadro grave de insuficiência hepática, sem diagnóstico ainda definido. “A família solicita que imprensa e amigos aguardem novas informaçōes para que tenham tranquilidade e o foco que a situação exige”, diz a nota.

Uma postagem foi bastante compartilhada no Facebook, pedindo para que amigos façam doação de sangue em nome do artista. A doação pode ser feita no banco localizado à rua Juiz de Fora, 861, Barro Preto, em nome de Flavio Henrique Alves de Oliveira.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução