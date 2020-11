Músico eloiense Max Hebert lança primeiro disco “Tem de amor e tende humor”

Artista mineiro lança primeiro disco no dia 8 de dezembro.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação

“Tem de amor e tende humor”, ou pode ser “Tende amor e tem de humor”. O primeiro disco do artista mineiro Max Hebert, que nasceu em Elói Mendes, tem 12 faixas que retratam o amor e o humor. O lançamento será feito no dia 08 de dezembro em todas as plataformas de streaming de música, como o Spotify, o Deezer e a Apple Music.

Repertório do músico conta com 12 faixas/Foto: Divulgação

O álbum foi produzido de forma independente e algumas faixas foram construídas de forma colaborativa e tem capítulos só possíveis graças às redes sociais. No disco, uma letra única que não é de Max Hebert é um poema de Manoel de Barros, Retrato do Artista Quando Coisa, com participação especial de Patrícia Viotti.

O músico eloiense se define como antropofágico e este primeiro disco mais parece um compilado, pois mescla influencia de várias culturas, embaralhando ritmos e sonoridades diversas. As composições refletem as várias fontes em que ele bebeu e é difícil colocar um rótulo. Como as primeiras pessoas que escutam as músicas são sempre os amigos, um deles disse que as letras do Max têm um “coloquial-complexo”.

Tem forró, pois ele é sanfoneiro do Bloco Pisa na Fulô, do Trio Maxixe e da banda Os Disponíveis. Tem Jazz Manouche (ou Gypsy Jazz), com letra bilíngue francês-português, agregado do tempo que estudou na França. Sendo ator, tem músicas que mais parece uma esquete teatral com começo, meio e fim, sugerindo imagens cênicas e situações inusitadas como nas faixas Netinho, Praia de Nudismo e Renatto.

A presença marcante do Coro Infantil, por exemplo, surgiu de um anúncio no Facebook que dizia “Precisa-se de crianças cantantes, indique!”. O naipe de metais foi a participação especial de integrantes da fanfarra francesa Trois Francs Six-Sous, que estavam em turnê pela América Latina e hospedados na casa do artista pelo aplicativo de hospedagem solidária CouchSurfing. As congas são do cubano René Vásquez Cepero, também convidado e amigo.

“Tem de amor e tende humor” tem também vários outros amigos instrumentistas.Destaque para a participação especial de Laura Catarina, que, com uma voz doce, deixou o xote Cosquinha no Coração ainda mais fofo.

Ao longo das gravações, como precisamos classificar e colocar em gavetas, foram surgindo comparações com Tom Zé, Juca Chaves, Luiz Tatit, e até Arnaldo Antunes, não pelo timbre da voz, e sim pela poética.

Como diz uma das composições: “a gente imita, mesmo que inconscientemente”. Sobre o timbre, o artista diz: “Precisamos de representatividade nas artes: Representatividade negra, LGBTQI +, indígena, periférica, e da voz chinfrim! Afinal, nem todos os pássaros são canários ou pintassilgos – os pardais cantam baixinho, mas também cantam!”

Pequena biografia

Max Hebert é natural de Elói Mendes, no Sul de Minas, onde começou a atuação na música aos 12 anos no órgão da Igreja Matriz da cidade. Em seguida, teve formação em Saxofone pelo Conservatório Estadual de Varginha.

Aos 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte, desistindo da vida eclesiástica, uma aposta para o coroinha organista que virou sacristão, pois diziam que ia ser padre como era o desejo da avó dele. Foi estudar História na UFMG. Depois se entusiasmou pelo Teatro e em 2013 se formou ator pelo Curso Técnico do Teatro Universitário (T.U. – UFMG).

Em 2011, estudou História do Cinema na Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, onde também atuou nas peças “Eletronic City”, de Falk Richard, e fez a trilha sonora de “A Refeição”, de Newton Moreno. De 2011 a 2018, trabalhou como ator e diretor musical da Trupe A torto e a direito, do Programa Polos de Cidadania da Faculdade de Direito-UFMG, tendo sido o trabalho mais importante o que resultou no disco com a trilha sonora do musical “O amor tá rua”.

Em 2017, venceu a etapa regional do Festival da Canção Francesa da Aliança Francesa. No cinema, atuou no longa “Looking For A Heart Of Gold”, do diretor belga Rudolf Mestdagh. Atualmente, é ator do Grupo Galpão Cine Horto com o projeto “Conexão Galpão”.

Serviço:

Disco: Tem de amor e tende humor, de Max Hebert

Lançamento: 08/12/2020 nas plataformas de Streaming

Redes Sociais: Instagram @maxhebert_arte / YouTube: Di Max Hebert

Contato: (31) 9 9360-1066