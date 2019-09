“Música na Band” exibe show de Amado Batista

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta sexta-feira (20), às 22h45, o Música na Band leva ao ar o show “Amado Batista – 40 anos”.

O programa contará com os sucessos “Borboletas”, “Sou Igualzinho a Você” e “Pra Que Fugir De Mim”. Também estão no repertório três músicas inéditas: “A Pé Na Estrada” (uma regravação da canção de Milionário e José Rico), “Peão De Obra” e “Eu sou igualzinho a você” (com a participação de Elias Wagner).

A apresentação foi gravada em Brasília, cidade onde o cantor ficou preso durante a ditadura militar, e comemora seus 40 anos de carreira.

Música na Band vai ao ar toda sexta-feira, às 22h45.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Divulgação