“Música na Band” exibe show da dupla Marcos & Belutti nesta sexta

Nesta sexta-feira (29), às 22h, o Música na Band leva ao ar o show “M&B 10 Anos”, uma celebração dos 10 anos de carreira da dupla sertaneja Marcos & Belutti.

No repertório, 18 músicas inéditas como “Tonelada de Solidão”, com o cantor Ferrugem, e “Siga a Seta”, ao lado da dupla Matheus e Kauan. Também estão presentes no show regravações de alguns sucessos como “Domingo de Manhã” e “Aquele 1%”.

Música na Band vai ao ar toda sexta-feira, às 22h, na tela da Band, com apresentação de Rick Bonadio.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação